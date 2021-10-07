Учения стран ОДКБ «Эшелон-2021» пройдут в Таджикистане в октябре у афганской границы

Военнослужащие стран ОДКБ с 18 по 23 октября в Таджикистане недалеко от афганской границы впервые проведут учения «Эшелон-2021» по тыловому обеспечению операции по ликвидации условных боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу маневров, на территорию государства - члена ОДКБ вторглись вооруженные террористы. Военнослужащие отработают вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, которые задействованы в уничтожении боевиков.

Основу российского контингента составят военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения 201-й военной базы. Всего более 400 человек.

В апреле сообщалось, что в Таджикистане запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», а также совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».

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