Россия перебросила Су-25 в Таджикистан на учения у границы с Афганистаном

Российские штурмовики Су-25 из Киргизии переброшены в Таджикистан на учения ОДКБ «Взаимодействие-2021» близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

Экипажи самолетов отработают поиск и уничтожение объектов условного противника. Также Су-25 обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе выполнения учебно-боевых задач в условиях горно-пустынной местности.

В апреле сообщалось, что в Таджикистане запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и совместные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021», а также совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Штурмовик является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% нормальной взлетной массы, или 1 050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.