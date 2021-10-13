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Глобальная ассоциация MMA не допустит запрета въезда россиян на ЧЕ в Киеве

Алексей Курильченко
12:01 13.10.2021
Украина может лишиться возможности проводить чемпионат MMA, если будет проявлять нетерпимость к российским атлетам.
Глобальная ассоциация MMA не допустит запрета въезда россиян на ЧЕ в Киеве
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В Глобальной ассоциации смешанных боевых единоборств (GAMMA) заявили, что не позволят украинской стороне препятствовать участию российских атлетов на чемпионате Европы в Киеве. Об этом заявил президент ассоциации Алекс Энгельхардт.

«Мы - единая семья GAMMA, объединенная общими базовыми ценностями, и мы не позволим отдельной личности или организации поставить эти ценности под сомнение. Мы организуем турниры для атлетов из всех стран - членов ассоциации, и главное для нас не только то, что 40 стран получат возможность выступить на чемпионате, но и то, что ни одна из стран не будет лишена такой возможности», - цитирует ТАСС заявление Энгельхардта.

В случае если украинская сторона будет проявлять дискриминацию, то турнир могут перенести в другую страну, отметили в ассоциации.

Ранее в СМИ сообщили, что глава Украинской федерации ММА (UF MMA) Владимир Тесля заявил, что украинская ассоциация «не намерена контактировать» со спортсменами из России. Позже Тесля заявил, что его слова были неверно истолкованы прессой.

«Данное толкование привело к тому, что атлеты из России ошибочно решили, что им не будет позволено выступить на чемпионате Европы по политическим причинам», - цитирует ТАСС слова главы ассоциации.

Ранее, во время Паралимпийских игр, возник скандал после того, как легкоатлет из Украины Игорь Цветов не стал фотографироваться с коллегами из России, несмотря на то что стоял с ними на одном пьедестале. До этого на Олимпиаде в Токио украинская спортсменка Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене - после этого украинцы начали «травлю» своей атлетки в Сети.

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