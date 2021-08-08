Захарова прокомментировала скандал на Украине из-за фото Магучих и Ласицкене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врагами Украины» людей, которые начали в Сети травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале, комментируя заявление украинского министерства обороны.

«В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг - это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», - написала Захарова.

Магучих завоевала третье место на соревнованиях по прыжкам в высоту Олимпиады. Россиянка Ласицкене заслужила золотую медаль.