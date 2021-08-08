Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Захарова прокомментировала скандал на Украине из-за фото Магучих и Ласицкене

Алексей Курильченко
20:52 08.08.2021
Мария Захарова выказалась об оскорблениях в адрес украинской спортсменки Ярославы Магучих за фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде.
Захарова прокомментировала скандал на Украине из-за фото Магучих и Ласицкене
© Фото: Oliver Weiken globallookpress
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «врагами Украины» людей, которые начали в Сети травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале, комментируя заявление украинского министерства обороны.

«В украинском оборонном ведомстве сказали, что подобные фотографии могут стать "объектом информационных спецопераций врага". Жаль, не добавили, что враг - это тот, кто начал на Украине травлю своей же спортсменки за эту фотографию. Вот они и есть настоящие враги Украины», - написала Захарова.

Магучих завоевала третье место на соревнованиях по прыжкам в высоту Олимпиады. Россиянка Ласицкене заслужила золотую медаль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:42 Армия
Минобороны выделило Ил-76 для тушения лесных пожаров в Оренбуржье
18:48 Спорт
Видео
«Стоит подумать о роботах-судьях»: как судейство довело до слез гимнастку Дину Аверину
17:03 Армия
Российские военные спасли пострадавших в ДТП в Сирии
15:20 Спорт
Путин проведет видеовстречу с российскими паралимпийцами
15:33 Спорт
Видео
«Судейство вызывает вопросы»: Немов подбодрил Аверину после несправедливого решения судей на ОИ
Популярное
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
Видео
Огонь и зачистка: как работают пулеметы «Корд» нового спецназовского Ми-8
Видео
«Позволит закрыть всю потребность страны»: «Газпром нефть» ведет строительство первого современного завода катализаторов
Видео
Бронепаззл: для защиты спецназовского Ми-8 будут использовать пластины из арамидной ткани
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Видео
В Красноярске на ходу загорелся маршрутный автобус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.