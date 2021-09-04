Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото

Чемпион Паралимпийских игр в Токио Дмитрий Сафронов назвал отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова от совместного фото после церемонии награждения его «личным делом».

«Украинец сказал "это любовь к родине", у него она так исчисляется. У меня она исчисляется золотыми медалями», - приводит слова Сафронова РИА Новости.

Ранее он стал чемпионом Паралимпиады в беге на 200 метров в классе Т35. Украинский спортсмен пришел вторым. Третье место занял также россиянин Артем Калашян. Традиционно после награждения спортсмены делают совместное фото, встав вместе и обнявшись. Однако украинец Цветов не подошел к российский спортсменам на пьедестале, а на снимке стоял отдельно от Сафронова и Калашяна.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «врагами Украины» людей, которые начали в Сети травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.