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Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото

Анна Назайкина
08:29 04.09.2021
Ранее россиянин стал чемпионом Паралимпийских игр в беге на 200 метров в классе Т35.
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
© Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress
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Чемпион Паралимпийских игр в Токио Дмитрий Сафронов назвал отказ украинского легкоатлета Игоря Цветова от совместного фото после церемонии награждения его «личным делом».

«Украинец сказал "это любовь к родине", у него она так исчисляется. У меня она исчисляется золотыми медалями», - приводит слова Сафронова РИА Новости.

Ранее он стал чемпионом Паралимпиады в беге на 200 метров в классе Т35. Украинский спортсмен пришел вторым. Третье место занял также россиянин Артем Калашян. Традиционно после награждения спортсмены делают совместное фото, встав вместе и обнявшись. Однако украинец Цветов не подошел к российский спортсменам на пьедестале, а на снимке стоял отдельно от Сафронова и Калашяна.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «врагами Украины» людей, которые начали в Сети травлю украинской спортсменки Ярославы Магучих за совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

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