Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах в адрес дочери

Кира Тило
01:42 13.10.2021
По словам Евгения Теплякова, обрушившиеся угрозы на его дочь и семью мешают воспитанию других детей.
Отец девятилетней студентки МГУ рассказал об угрозах в адрес дочери
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Отец поступившей на психфак МГУ девятилетней Алисы Тепляковой рассказал, что в адрес дочери и семьи поступают угрозы. Евгений Тепляков отметил, что большое количество нападок мешает обучению девочки и воспитанию остальных детей.

«Вместо того чтобы учить ребенка, вместо того чтобы в этой уникальной ситуации перенимать опыт, вместо того чтобы давать поддержку семье, неизвестные нам лица пытаются организовать травлю, пытаются выставить нас чуть ли не клоунами», - рассказал Тепляков телеканалу «М24».

Также он подчеркнул, что у семьи есть скриншоты оскорблений и злобных комментариев в адрес Алисы. Глава семейства рассказал, что в основном угрозы происходят от анонимов. Представители же МГУ положительно отзываются о девочке.

«У нас есть записи, на которых Алисе обещают руки сломать. „Она здесь учиться не будет“, „мы ее вышвырнем“, „папашу в психушку закрыть“», - пояснил Тепляков.

Летом Алиса Теплякова поступила в МГУ, став самой молодой студенткой. Позже в СМИ появились новости об угрозе отчисления девочки. В комментарии «Звезде» Тепляков заявил, что в МГУ к ситуации с обучением Алисы все относятся по-разному, но официальной информации об отчислении девочки с факультета не поступало. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.