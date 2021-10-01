Отец девятилетней студентки МГУ опроверг угрозу отчисления дочери

Отец девятилетней девочки, поступившей на психологический факультет МГУ, Евгений Тепляков рассказал, что его дочь Алису не собираются отчислять из университета. При этом ранее в СМИ появилась информация, что руководство вуза грозилось отчислить девочку из-за непосещаемости, со слов самого Евгения Теплякова.

«Ничего вам не будем давать, вы не можете уйти вперед, мы вам не позволим, мы вам не дадим контактов ничьих, мы не будем отвечать на ваши вопросы. Вы будете сидеть вот тут, и мы будем вас оценивать. У вас будет контроль посещаемости, у вас будут проблемы, мы вас отчислим за непосещаемость», - привел ранее Тепляков слова педагогов с беседе с «Lenta.ru», не называя их имен.

В комментарии «Звезде» Тепляков заявил, что в МГУ к ситуации с обучением Алисы все относятся по-разному. При этом официальной информации об отчислении девочки с факультета не поступало.

«Есть люди, которым мы не нравимся. И это совершенно нормально. Те, кто не в восторге, могут по-разному к этому относиться», - сообщил отец Алисы Тепляковой.

Девятилетнюю девочку Алису Теплякову зачислили на психологический факультет МГУ на платной основе в августе. В вузе обещали обеспечит психологически безопасное обучение девочки.