Девятилетняя абитуриентка Алиса Теплякова поступила в МГУ
Вуз обеспечит психологически безопасное обучение, в том числе при необходимости и индивидуальное сопровождение.
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Отец девятилетней сдавшей ЕГЭ Алисы Тепляковой заключил договор об обучении дочери в Московском государственном университете. Как только произойдет оплата, девочка будет представлена к зачислению в МГУ.
Как сообщила «Звезде» пресс-секретарь факультета психологии Александра Долгих, вуз обеспечит психологически безопасное обучение Алисы. При возникновении подобной необходимости возможно в том числе и индивидуальное сопровождение обучения.
Ранее, после того как девочка не прошла по баллам на бюджетное место в МГУ, ее отец обозначил твердое намерение обеспечить ей обучение в данном заведении.