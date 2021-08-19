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Девятилетняя абитуриентка Алиса Теплякова поступила в МГУ

Егор Левин
10:13 19.08.2021
Вуз обеспечит психологически безопасное обучение, в том числе при необходимости и индивидуальное сопровождение.
Девятилетняя абитуриентка Алиса Теплякова поступила в МГУ
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Отец девятилетней сдавшей ЕГЭ Алисы Тепляковой заключил договор об обучении дочери в Московском государственном университете. Как только произойдет оплата, девочка будет представлена к зачислению в МГУ.

Как сообщила «Звезде» пресс-секретарь факультета психологии Александра Долгих, вуз обеспечит психологически безопасное обучение Алисы. При возникновении подобной необходимости возможно в том числе и индивидуальное сопровождение обучения.

Ранее, после того как девочка не прошла по баллам на бюджетное место в МГУ, ее отец обозначил твердое намерение обеспечить ей обучение в данном заведении.

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