Полицейские рассказали, как задерживали жестоко избивших пассажира метро

Сотрудники полиции, которые задержали жестоко избивших москвича в метро, рассказали РИА Новости, что смогли найти скрывшихся с места драки с помощью бдительной свидетельницы.

Со слов одного из правоохранителей, пассажирка столичной подземки указала им направление, в котором убежали злоумышленники, после чего полицейские выдвинулись искать их. Впоследствии удалось обнаружить и задержать избивших москвича.

«С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились», - приводит агентство слова правоохранителя.

Также полицейские отметили, что у злоумышленников были признаки алкогольного опьянения, а уже после того, как их задержали, они продолжали вести себя вызывающе.

Напомним, что драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жестоко избившие человека в московском метро являются подонками. По словам представителя Кремля, когда речь идет о таких безнравственных поступках, не имеет значения, какой национальности злоумышленники.