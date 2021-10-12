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Для Собчак в Сочи проведут очную ставку с водителем, который вез ее в день ДТП

Валентина Пескова
19:17 12.10.2021
Телеведущей также вручили повестку для явки в следственное управление УВД Сочи «для проведения иных следственных действий».
Для Собчак в Сочи проведут очную ставку с водителем, который вез ее в день ДТП
© Фото: Павел Кашаев Global Look Press
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У телеведущей Ксении Собчак будет очная ставка с водителем, управлявшим ее автомобилем в Сочи в момент, когда произошло ДТП со смертельным исходом. От сочинских следователей известная видеоблогер получила повестку о том, что ей необходимо явиться к ним в ведомство.

«В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля Mercedes», - цитирует РИА Новости пресс-центр МВД РФ.

Также в следственном управлении УВД Сочи будут проводиться «иные следственные действия».

Автомобиль Mercedes, в котором 9 октября ехала Собчак, обгоняя автобус, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. ДТП произошло на трассе между Адлером и Красной поляной. Одна девушка из Volkswagen скончалась на месте, вторая получила серьезные травмы и была перевезена в московский госпиталь. Водитель Mercedes также попал больницу. Сама телеведущая, находившаяся в Mercedes, заявила, что у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы.

В прокуратуре Краснодарского края на водителя Mercedes завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Свою вину мужчина полностью признал и находится под домашним арестом.

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