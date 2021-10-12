Ксения Собчак прибыла на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи
Журналистка будет допрошена в качестве свидетеля по делу о гибели человека в аварии на трассе в Краснодарском крае.
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Журналистка Ксения Собчак прибыла на допрос к следователям по делу о ДТП в Краснодарском крае, в котором погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Допрос она проходит в качестве свидетеля.
«В настоящий момент идет допрос Собчак. Она находится в здании ГСУ МВД по Москве», - сообщил источник агентства.
Трагическое ДТП произошло на трассе Адлер - Красная Поляна вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, пошел на обгон, но столкнулся со встречным Volkswagen. Его пассажирка скончалась, водитель получил травмы. Позже водитель Mercedes был отправлен под домашний арест.