В прокуратуре Грузии заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат

«Михаил Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет», - цитирует Циклаури ТАСС.

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