В прокуратуре Грузии заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат
Прокурор Джарджи Циклаури сообщил, что экс-глава государства признан виновным по двум уголовным делам, с чем согласились три судебные инстанции.
© Фото: MIAofGeorgia Facebook
Приговоры, вынесенные тремя судебными инстанциями Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, окончательны и обжалованию не подлежат.
Как заявил на брифинге прокурор Джарджи Циклаури, Саакашвили признали виновным по двум уголовным делам и будет заключен в тюрьму.
«Михаил Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет», - цитирует Циклаури ТАСС.
Бывшего президента Грузии задержали у него на родине в Тбилиси, куда он прибыл накануне выборов в органы государственной власти. За несколько часов до этого Саакашвили обратился к народу через соцсеть.