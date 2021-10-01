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В прокуратуре Грузии заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат

Валентина Пескова
21:34 01.10.2021
Прокурор Джарджи Циклаури сообщил, что экс-глава государства признан виновным по двум уголовным делам, с чем согласились три судебные инстанции.
В прокуратуре Грузии заявили, что приговоры Саакашвили обжалованию не подлежат
© Фото: MIAofGeorgia Facebook
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Приговоры, вынесенные тремя судебными инстанциями Грузии экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, окончательны и обжалованию не подлежат.

Как заявил на брифинге прокурор Джарджи Циклаури, Саакашвили признали виновным по двум уголовным делам и будет заключен в тюрьму.

«Михаил Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани. В качестве наказания ему избрано лишение свободы сроком на шесть лет», - цитирует Циклаури ТАСС.

Бывшего президента Грузии задержали у него на родине в Тбилиси, куда он прибыл накануне выборов в органы государственной власти. За несколько часов до этого Саакашвили обратился к народу через соцсеть.

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