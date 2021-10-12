Путин назвал низкие доходы граждан РФ главной угрозой для будущего

Во время встречи с депутатами Госдумы нового созыва президент России Владимир Путин заявил, что низкие доходы граждан являются главной угрозой для демографического будущего страны. Глава государства призвал депутатов усиленно работать над решением этой проблемы.

«Главный наш враг, угроза стабильного развития для демографического будущего - это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей. В ближайшие годы нам надо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, как будущая мама только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», - заявил Путин в ходе встречи с депутатами.

Президент отметил, что правительство должно поэтапно обеспечить безусловное финансирование молодых семей.

Сегодня, 12 октября, проходит первое заседание Госдумы VIII созыва. В ходе заседания депутаты избрали председателя Комитета по обороне - им стал бывший замминистра обороны Андрей Картаполов.