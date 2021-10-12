В стране и мире Председателем Комитета Госдумы по обороне выбран Андрей Картаполов Тимур Шерзад Главой думского Комитета по обороне стал экс-замминистра обороны Андрей Картаполов. За соответствующее постановление проголосовало большинство депутатов. © Фото: Константин Кокошкин, Globallook Press Читайте нас на: Государственная дума России VIII созыва приступила к работе. На первом пленарном заседании депутаты избрали председателя Комитета по обороне. Им стал экс-замминистра обороны Андрей Картаполов. За соответствующее постановление проголосовало большинство депутатов. Избранный от «Единой России» Картаполов сменил на посту главы комитета Героя России Владимира Шаманова, который председательствовал в нем в Госдуме VII созыва. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика