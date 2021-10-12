Председателем Комитета Госдумы по обороне выбран Андрей Картаполов
Главой думского Комитета по обороне стал экс-замминистра обороны Андрей Картаполов. За соответствующее постановление проголосовало большинство депутатов.
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Государственная дума России VIII созыва приступила к работе. На первом пленарном заседании депутаты избрали председателя Комитета по обороне.
Им стал экс-замминистра обороны Андрей Картаполов. За соответствующее постановление проголосовало большинство депутатов.
Избранный от «Единой России» Картаполов сменил на посту главы комитета Героя России Владимира Шаманова, который председательствовал в нем в Госдуме VII созыва.