Названа дата первого пленарного заседания новой Госдумы
По итогам голосования «Единая Россия» набирает 49,82%. Далее идут КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и «Новые люди».
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Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва запланировано на 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета будут предложены кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров и председателей комитетов.
Напомним, что по итогам голосования «Единая Россия» набирает 49,82%. Далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,46% и «Новые люди» - 5,32%.