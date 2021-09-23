В стране и мире Названа дата первого пленарного заседания новой Госдумы Иван Линдеманн По итогам голосования «Единая Россия» набирает 49,82%. Далее идут КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и «Новые люди». © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress Читайте нас на: Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва запланировано на 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что на совместном заседании бюро высшего совета и генсовета будут предложены кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров и председателей комитетов. Напомним, что по итогам голосования «Единая Россия» набирает 49,82%. Далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,46% и «Новые люди» - 5,32%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика