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Глава Союза таджикистанцев РФ заявил, что поступок Бобиева оскорбляет мусульман

Алексей Курильченко
18:23 01.10.2021
Абдулло Давлатов призвал наказать блогера по всей строгости закона, учитывая, что его поступок мог оскорбить множество групп населения России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: fan_rusik__04, instagram
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Скандальная фотосессия блогера Руслана Бобиева, уроженца Таджикистана, является оскорбительной не только для верующих, но и для представителей его диаспоры. Об этом заявил «Звезде» глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов. Он осудил оскорбительные действия блогера, имитирующего на камеру половой акт на фоне храма Василия Блаженного.

«Он оскорбил не только россиян, не только православных - в первую очередь он оскорбил нас, таджиков, мусульман. В нашей культуре взаимоотношения полов не демонстрируются вообще. Выкладывать такое кощунственно. Во-вторых, храм Василия Блаженного и храм Христа Спасителя являются своеобразным символом всех россиян. В фоне этого такой поступок аморален», - заявил Давлатов.

Глава союза подчеркнул, что все его представители негативно относятся к поступку блогера. Представитель диаспоры призвал наказать юношу по всей строгости закона.

Блогер опубликовал в соцсетях фотографии с девушкой в полицейской форме, с которой имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного. За это они были арестованы на 10 суток, затем Бобиев будет депортирован из России.

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