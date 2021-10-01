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«Цирк приехал»: как Саакашвили шокировал жителей Грузии своим возможным возвращением

Светлана Иванова
Россина Бодрова
18:12 01.10.2021
Местоположение грузинского экс-президента страны вызывает вопросы: утром 1 октября политик объявил, что находится в Батуми, и опубликовал видеозаписи. Однако подлинность роликов сомнительна.
«Цирк приехал»: как Саакашвили шокировал жителей Грузии своим возможным возвращением
© Фото: РИА Новости
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Утром 1 октября Грузию разбудила сенсация: якобы в страну вернулся бывший президент Михаил Саакашвили, который находится в розыске. И сразу же среди населения возникли вопросы: «Как ему это удалось?», «Почему его не задержали?», «Где он находится в данный момент?».

О том, что политик вернулся в родную страну, сообщил он сам, опубликовав на своей странице в соцсети видеозаписи. Эти кадры теперь грузинское МВД рассматривает под микроскопом. Записи выглядят очень достоверно: экс-президент даже показывает окрестности Батуми, как он утверждает, но быстро переводит камеру на себя. Место действительно напоминает морской порт Батуми, однако, как отметила корреспондент Sputnik Грузия Анна Анастасиади, качество записи очень плохое.

«Такое ощущение, что видео снято на смартфон с другого смартфона или же с другого планшета, потому что это видео сильно отсвечивает», - пояснила журналист.

Она обратила внимание, что в Батуми есть множество знаковых мест, видеообращение на фоне которых отмело бы всякие сомнения. Анастасиади указала и на неувязку с погодой: на записях Саакашвили не видно дождя, который, как сообщили жители Батуми, шел в городе 1 октября.

Власти Грузии провели переговоры с украинской стороной, которая подтвердила, что Саакашвили не покидал Украину.

«Сейчас он находится в какой-то дыре и по телефонам что-то планирует. У нас есть неопровержимая информация о том, что он не покидал Украину», - заявила исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.

Предположительно, местоположение Михаила Саакашвили - город Трускавец, где в субботу, 2 октября, состоится съезд партии «Слуга народа». Бывший президент Грузии давно рвется на родину, но знает, что его ждет целый шлейф уголовных дел.

«Если бы он решил возвратиться в Грузию, то он мог бы это сделать только с разрешения, благословения американских кураторов. Не понимаю, зачем это нужно было делать американцам таким способом, только если они хотят революционным путем свергнуть власть, но нынешняя власть ручная, она покорная и контролируемая», - прокомментировал ситуацию руководитель Центра проблем глобализации, доктор политических наук Александр Чачия.

В субботу, 2 октября, в Грузии состоятся парламентские выборы. В гонке участвует более 50 партий. Главное и историческое противостояние развернулось между двумя крупными игроками - сторонниками Саакашвили в лице оппозиции «Единое национальное движение» и правящей элитой «Грузинская мечта», которая явно не ждет возвращения экс-президента.

«Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео не записано в Грузии. Он клоун, вот это я могу сказать точно», - утверждает председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Раскусить очередную интригу Саакашвили пока не удается. Тот, в свою очередь, обратился к народу.

 «Нам всем нужно понять, что голосование за "Мечту" будет подписанием смертной казни для Грузии. Моя просьба к колоннам - быть многогранными и мощными, чтобы они меня не остановили. Если правительство узурпатора успеет арестовать меня раньше, это должно еще больше укрепить наши силы», - заявил политик.

По мнению политолога Давида Пурцхванидзе, в худшем случае в стране могут произойти стычки, гражданский конфликт. Эксперт убежден, что власти Грузии ведут срочные переговоры, обсуждая сценарии развития ситуации.

В правительстве России считают, что возможное возвращение Саакашвили в Тбилиси не может привести к дестабилизации ситуации в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящие вокруг бывшего президента Грузии события «цирком».

«Там, где Саакашвили, там - цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос... Пока мы не видим никакого риска», - заявил Песков.

География передвижений Саакашвили непредсказуема, как и его дальнейшие действия. Политик не менее 16 раз обещал вернуться в Грузию.

При этом экс-президент по-прежнему завоевывает народную любовь. Более 100 тысяч человек вступили во «Всеобщее народное движение» для возвращения политика на родину. Примерно половина из них готовы встретить лидера оппозиции в аэропорту Тбилиси. До дня голосования в Грузии осталось меньше суток, и пока никто не знает, по какому пути на этот раз пойдет страна, чей девиз «Сила в единстве».

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