В Кремле не видят рисков дестабилизации в Грузии из-за визита Саакашвили

В правительстве России считают, что возможное прибытие экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси не может привести к дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал происходящие вокруг Саакашвили события «цирком».

«Там, где Саакашвили, там - цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос... Пока мы не видим никакого риска», - заявил пресс-секретарь.

Михаил Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Тбилиси 2 октября, несмотря на то что правительство объявило политика в розыск. Президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики считает заявления Саакашвили фейком, который деструктивно скажется на деятельности партии политика.