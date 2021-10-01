СМИ нашли Саакашвили на Украине

Последние четыре дня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в украинском городе Трускавец. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

«Саакашвили отправился из Амстердама на Украину 24 сентября, после чего он не покидал территорию Украины. По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец», - говорится в сообщении грузинского телеканала.

Ранее политик, который не был в Грузии на протяжении восьми лет, опубликовал в соцсети ролик, утверждая, что находится в Батуми. В свою очередь, в МВД Грузии опровергли факт пересечения государственной границы страны бывшим президентом.

При этом Михаил Саакашвили подчеркнул на странице в Facebook, что будет находиться в Тбилиси 2 и 3 октября, и призвал людей собираться в столице страны. В Грузии бывший президент находится во внутригосударственном розыске.