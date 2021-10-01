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Фамилия вице-президента Сбербанка Раковой появилась в базе розыска МВД России

Алексей Курильченко
15:08 01.10.2021
Марина Ракова подозревается в хищении 50 миллионов рублей - она может скрываться от правосудия на Украине.
Фамилия вице-президента Сбербанка Раковой появилась в базе розыска МВД России
© Фото: Александр Натрускин, РИА Новости
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Имя вице-президента Сбербанка Марины Раковой появилось в базе розыска Министерства внутренних дел РФ. На данный момент ведомство не приводит подробностей о расследовании дела.

«Ракова Марина Николаевна, 1983 года рождения, разыскивается по статье УК», - сообщается в базе.

По данным ТАСС, Ракова может скрываться на Украине.

Ранее Ракова была объявлена в федеральный розыск. Она подозревается в хищении более 50 миллионов рублей. По месту жительства вице-президента и в ее рабочем кабинете банка были проведены обыски.

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