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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Светлана Иванова
15:41 01.10.2021
Начало обязательной иммунизации отдельных категорий жителей региона запланировано на 5 октября, до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря - вторым компонентом. В противном случае работодатель должен будет перевести сотрудника на дистант.
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан. Соответствующее решение принял главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских.

Постановление, текст которого опубликован на сайте областного Роспотребнадзора, обязывает прививаться от COVID-19 тех, кто оказывает услуги населению в сфере образования и обслуживания, включая сотрудников объектов торговли, финансовых организаций, общепита, такси, почты, гостиниц, парикмахерских, химчисток, театров, концертных залов и спортобъектов.

Также пройти вакцинацию от коронавируса придется муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления.

Как подчеркнул глава Роспотребнадзора по Свердловской области, принять эти меры было решено из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью.

Начало обязательной иммунизации отдельных категорий жителей региона запланировано на 5 октября, до 1 ноября представители этих сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины, до 1 декабря - вторым компонентом. В противном случае работодатель должен будет перевести  сотрудника на дистант.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже прокомментировал ввод обязательной вакцинации для ряда категорий граждан. Глава региона указал на своей странице в соцсети, что на данный момент стоит выбор между вакцинацией и локдауном.

«Решение (об обязательной вакцинации ряда граждан – прим. ред.) далось очень непросто, но, по мнению специалистов ведомства, сейчас или вакцинация, или в противном случае — локдаун», - пояснил Куйвашев.

В Свердловской области в период с 20 по 29 сентября зарегистрировано 3616 случаев заражения COVID-19. Как уточнили в Роспотребнадзоре по региону, болеют, преимущественно, люди трудоспособного населения от 18 до 60 лет.

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