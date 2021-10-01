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Среди россиян нашли генетически склонных к тяжелому течению COVID-19

Светлана Иванова
10:55 01.10.2021
Около 13% жителей страны являются носителями особого варианта гена. При наличии варианта гена HLA люди в два раза чаще попадают на ИВЛ при заражении коронавирусом, считают ученые.
Среди россиян нашли генетически склонных к тяжелому течению COVID-19
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Обладатели особого варианта гена, который регулирует функции иммунной системы, почти в два раза чаще попадают на ИВЛ при инфицировании COVID-19. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Соавторами выступили и российские ученые - специалисты из медико-генетического центра Genotek. Результаты научной работы опубликованы в научном журнале Science Direct.

Речь о варианте гена HLA, или комбинации HLA-C (HLA-C*04:01) в частности. Вирусная нагрузка при этом значения не имела. Как предположили авторы исследования, когда люди поступают с тяжелой дыхательной недостаточностью, вирус уже частично выведен из организма. Болезнь же продолжается вследствие уже запущенных воспалительных механизмов.

В России и Германии носителями гена являются порядка 13%, в Швейцарии - 16% и 15% - в Испании. Как подчеркнул в интервью «Известиям» директор по продукту компании Genotek Александр Ракитько, явление может быть связано со снижением способности антител человека связываться с белками SARS-CoV-2.

При этом некоторые ученые считают, что в случае с коронавирусом гораздо более важными факторами являются сопутствующие заболевания. Например, сердечно-сосудистые патологии и диабет в разы повышают риски тяжелого течения болезни и вероятности развития постковидных осложнений.

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