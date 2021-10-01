Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Минздрав опроверг появление в РФ импортных вакцин от COVID-19

Алексей Курильченко
14:10 01.10.2021
В ведомстве заявили о невозможности законной продажи в России незарегистрированных препаратов.
Минздрав опроверг появление в РФ импортных вакцин от COVID-19
© Фото: Bernd Weißbrod, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

В министерстве здравоохранения РФ прокомментировали информацию о возможном появлении в клиниках страны импортных вакцин от коронавируса - в частности Pfizer и Moderna. В ведомстве сообщили, что использовать в стране препараты, не прошедшие регистрацию, невозможно.

«В настоящее время ввоз и применение на территории РФ вакцин, не прошедших регистрацию в нашей стране, невозможен», - сообщили в ведомстве.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», некоторые частные клиники в России могут начать продавать импортные вакцины по завышенным ценам. Продажи до официальной регистрации  препаратов могут проводиться в международных кластерах при правительстве Москвы.

Ранее комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) обновил информацию о побочных эффектах, которые могут возникнуть после применения вакцин Pfizer и Moderna. Препараты могут вызвать миокардит и перикардит.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.