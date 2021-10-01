Минздрав опроверг появление в РФ импортных вакцин от COVID-19

В министерстве здравоохранения РФ прокомментировали информацию о возможном появлении в клиниках страны импортных вакцин от коронавируса - в частности Pfizer и Moderna. В ведомстве сообщили, что использовать в стране препараты, не прошедшие регистрацию, невозможно.

«В настоящее время ввоз и применение на территории РФ вакцин, не прошедших регистрацию в нашей стране, невозможен», - сообщили в ведомстве.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», некоторые частные клиники в России могут начать продавать импортные вакцины по завышенным ценам. Продажи до официальной регистрации препаратов могут проводиться в международных кластерах при правительстве Москвы.

Ранее комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) обновил информацию о побочных эффектах, которые могут возникнуть после применения вакцин Pfizer и Moderna. Препараты могут вызвать миокардит и перикардит.