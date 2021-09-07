Кузнецова выступила за пожизненное наказание педофилов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости ужесточить наказание за преступления против детей. С таким заявлением правозащитник выступила в связи с трагедией в Кемеровской области, где были изнасилованы и убиты две десятилетние школьницы.

«Возмущение и боль…Дети погибли… Соболезнования родным… Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы наконец ужесточили меры защиты детей от педофилов? Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей», - подчеркнула Кузнецова.

Правозащитник напомнила, что с 2018 года в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, по которому предполагается пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей.

«Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?», - заявила она.

Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины. Сообщалось, что в понедельник, 6 сентября, они ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Правоохранительным органам удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний мужчина. Его задержали, с ним работает сотрудник Следственного комитета России. Впоследствии тела детей с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из заброшенных домов города Киселевска.