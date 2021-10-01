Сокровище тайги: как в центре «Амурский тигр» спасают редких хищников

В России предпринимают всевозможные попытки по сохранению популяции амурского тигра. Корреспондент «Звезды» Денис Ивлев узнал, какие способы спасения и реабилитации редких животных используют в нашей стране.

Маленький тигренок едва не умер после нападения взрослой особи. Над ним нависла угроза жизни в неволе и ампутация конечности. Однако профессиональные хирурги не оставили детеныша в беде. Тигренка прооперировали, вставили ему в лапу металлические пластины и спицы, из-за чего он получил кличку Росомаха. Сейчас он уже идет на поправку.

Подобными случаями и в целом сохранением жизни редких представителей кошачьих занимаются в центре «Амурский тигр». За несколько лет специалистами были спасены десятки тигров, и если Росомаха сдаст так называемый тест на рефлексы, то станет еще одним животным, которого центр вернул в естественную среду обитания.

Специалисты «Амурского тигра», говорит корреспондент, следят за жизнью редких хищников, прошедших реабилитацию и вернувшихся в тайгу, при помощи фотоловушек. Так, тигрица по кличке Амба, которая вышла к людям и похищала собак в Хасанском районе Приморского края, живет теперь в Амурской области, соседствуя с еще одной воспитанницей центра - Еленой. Благодаря данным фотоловушек появилась надежда, что численность тигров может вырасти. В окружении самок Амбы и Елены заметили самца.

«Существует тенденция к росту численности. За последние семь лет популяция увеличилась на 100 особей. Это достаточно хороший результат для южной кошки, которая живет в экстремальных для себя условиях», - рассказал генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Успехи специалистов центра замечены и на государственном уровне. В ходе встречи с президентом Казахстана Владимир Путин дал обещание помочь в восстановлении популяции туранского тигра на правительственном и экспертном уровнях.

В этом году появилась вероятность того, что тигры могут остаться без пропитания. Из-за аномально ледяных осадков и африканской свиной чумы втрое сократилась популяция диких кабанов. Защитники природы всеми силами стараются сохранить динамику роста популяции редчайших кошек на Земле, восполняя дефицит пищи и создавая все условия для комфортной жизни амурских тигров.