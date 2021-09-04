Названа численность амурских тигров в России

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что в России обитает свыше 600 амурских тигров. При этом, по экспертным оценкам, замечена тенденция к росту популяции.

Арамилев осенью прошлого года сообщал, что общая численность тигров тогда составляла около 600 особей.

«Мы сейчас говорим, что более 600 особей. Потому что уровень антропогенного воздействия, браконьерства, размножения сохранился. Тенденции к росту (численности) есть. Если 500 тигров приносили по 80-90 тигрят ежегодно, при этом выживают не все детеныши - порядка 60%, поэтому сейчас 600 тигров должны приносить порядка 90-100 тигрят. Сейчас этих хищников однозначно более 600, это подтверждают данные мониторинга», - объяснил Сергей Арамилев в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

Ранее в WWF России заявили, что дальневосточных леопардов и амурских тигров спасли от исчезновения. По словам Петра Осипова, роль в сохранении популяции хищных кошек сыграли природоохранные организации и центры «Амурский тигр» и «Земля леопарда».