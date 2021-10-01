Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей женой

Елизавета Потейчук
12:17 01.10.2021
Друг Прохора Шаляпина рассказал, что певец не сможет проводить в последний путь свою жену, умершую от коронавируса в США.
Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей женой
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Певец Прохор Шаляпин не сможет поехать в США, чтобы проститься со своей женой Татьяной Клаудией Дэвис. Об этом изданию Starhit рассказал его друг, артист Георгий Кирьянов.

«Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют...» - поделился Кирьянов.

Шаляпин тяжело переживает смерть супруги, по словам друга. Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от последствий коронавируса в возрасте 42 лет. Кирьянов говорит, что Прохору сейчас «ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше».

Ранее актриса Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась инфекцией COVID-19. Она обратилась к своим фанатам с просьбой не звонить ей и ее семье с лишними вопросами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:47 В стране и мире
Голикова заверила, что в России не будут объявлять локдаун из-за COVID-19
10:48 В стране и мире
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск
12:27 В стране и мире
В Кремле не видят рисков дестабилизации в Грузии из-за визита Саакашвили
09:43 В стране и мире
Грузинская полиция опровергла пересечение госграницы Михаилом Саакашвили
09:43 В стране и мире
Грузинская полиция опровергла пересечение госграницы Михаилом Саакашвили
Популярное
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
Видео
МВД показало кадры допроса блогера Бобиева
СМИ: у школы в Москве мужчина открыл стрельбу
Видео
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.