Прохор Шаляпин не сможет проститься с умершей женой

Певец Прохор Шаляпин не сможет поехать в США, чтобы проститься со своей женой Татьяной Клаудией Дэвис. Об этом изданию Starhit рассказал его друг, артист Георгий Кирьянов.

«Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют...» - поделился Кирьянов.

Шаляпин тяжело переживает смерть супруги, по словам друга. Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от последствий коронавируса в возрасте 42 лет. Кирьянов говорит, что Прохору сейчас «ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше».

Ранее актриса Лариса Гузеева подтвердила, что заразилась инфекцией COVID-19. Она обратилась к своим фанатам с просьбой не звонить ей и ее семье с лишними вопросами.