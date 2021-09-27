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Захарова сравнила реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России с «доносами в СССР»

Валентина Пескова
17:47 27.09.2021
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава МИД Венгрии подписали новый контракт на поставку газа до конца 2036 года.
Захарова сравнила реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России с «доносами в СССР»
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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На Украине выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию в связи с тем, что Россия и Венгрия перезаключили контракт на поставку газа. В Киеве усомнились в том, что газовое соглашение «Газпрома» с Венгрией соответствует европейскому законодательству в сфере энергетики, и хотят получить оценку от независимых профессиональных экспертов.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакцию Украины можно сравнить с доносами на соседей в советские времена.

«Когда наши западные партнеры в следующий раз будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», - прокомментировала Захарова в Telegram-канале.

Согласно контракту, российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Поставки будут осуществляться без задействования украинского газопровода: 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а еще миллиард - через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября.

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