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На Украине назвали более опасную угрозу, чем «Северный поток - 2»

Елизавета Потейчук
09:27 28.09.2021
Экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей считает газопровод «Турецкий поток» более опасной угрозой для Украины, чем «Северный поток - 2».
На Украине назвали более опасную угрозу, чем «Северный поток - 2»
© Фото: Gazprom, Globallookpress
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Генерал Украины, бывший губернатор Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую угрозу для Киева, чем «Северный поток - 2».

«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. "Турецкий поток" - что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток - 2"», - рассказал Москаль в эфире телеканала «Украина 24».

Генерал напомнил, что голубое топливо по «Турецкому потоку» пойдет через Болгарию, Турцию и Сербию в Венгрию. В свою очередь, Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2036 года. Так, 3,5 миллиарда кубометров топлива в год будут поступать через Сербию, и еще миллиард - через Австрию. Договор вступит в силу с 1 октября, решение которого можно будет изменить через десять лет.

«Турецкий поток» транспортирует российский газ через Черное море и состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Одна из них предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для снабжения голубым топливом стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее в Киеве подняли вопрос о возможной потере Европой транзита газа через Украину. Герман Галущенко считает, что такой сценарий якобы грозит осуществиться из-за реализации проекта «Северный поток - 2» и перенаправлении потоков газа.

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