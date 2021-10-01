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Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Валентина Пескова
00:02 01.10.2021
Профессиональный праздник военные по традиции отмечают 1 октября начиная с 2006 года.
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск
© Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу обратился со словами поздравления к военнослужащим и ветеранам Сухопутных войск РФ, по случаю их профессионального праздника, который отмечается 1 октября.

Глава Минобороны РФ поблагодарил военных за то, что они приумножают славные традиции своих предшественников, а также успешно решают поставленные задачи, и способствуют укреплению обороноспособности России.

Министр отметил, что во все времена военнослужащие Сухопутных войск были верны воинскому долгу и Военной присяге.

«Их беспримерный героизм, самоотверженность и отвага принесли Отечеству множество легендарных побед, навсегда вошедших в ратную летопись страны. На протяжении столетий они составляют основу нашей армии, играют важную роль в обеспечении военной безопасности государства, твердо стоят на страже национальных интересов», - сообщил Сергей Шойгу в поздравлении, опубликованном газетой «Красная звезда».

Особые слова благодарности глава Минобороны адресовал ветеранам, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Родины.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником и благодарю за безупречную службу! Желаю крепкого здоровья, новых достижений в профессиональной деятельности и дальнейших успехов на благо Отчизны!», - торжественно заметил Шойгу.

Государственный профессиональный праздник военнослужащих и гражданских служащих Сухопутных войск Российской Федерации отмечается в России ежегодно 1 октября, начиная с 2006 года.

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