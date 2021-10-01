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Эксперт назвал позором возможный визит Саакашвили в Грузию

Алексей Курильченко
12:07 01.10.2021
Эксперт выразил мнение, что новости о визите Саакашвили в Тбилиси являются фейком - в этом случае партии экс-президента скоро придет конец. В ином случае возникают вопросы к нынешнему правительству страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergii Kharchenko, UMAPRESS.com, Globallookpress
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Президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики выразил мнение, что заявления о скором визите бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси не соответствуют действительности. В беседе со «Звездой» политолог отметил, что в таком случае экс-лидер страны потеряет имеющийся у него политический вес.

«Ситуация похожа на фейк - другой вопрос, с чьей стороны он запущен. Конечно, Саакашвили "большой художник" - он уже несколько раз проделывал подобные трюки, но безрезультатно. В данном случае если это фейк, то это будет губительно для Саакашвили - он опозорится перед Грузией, а его движению наступит конец», - считает эксперт.

С другой стороны, если Саакашвили действительно прибыл в Грузию, то стоит критиковать власти, которые это допустили, считает эксперт.

«Я не знаю, что можно будет сказать в адрес властей, которые позволили это сделать. Буквально 21-го числа они меня, доктора наук, не пустили в Грузию - мол, оппозиция выступает, выборы на носу. И пускают врага - осужденного Саакашвили, что само по себе большой нонсенс и позор», - заключил Хомерики.

Ранее эксперт по внешней и внутренней политике Грузии Арно Хидирбегишвили заявил, что если Саакашвили действительно явится в Тбилиси, то это не окажет большого политического влияния. Однако стоит ожидать волнений со стороны сторонников партии экс-президента.

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