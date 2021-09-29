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В Кремле сообщили о тенденции к повышении заболеваемости COVID-19 в РФ

Алексей Курильченко
13:39 29.09.2021
В Кремле прокомментировали сообщения о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией.
В Кремле сообщили о тенденции к повышении заболеваемости COVID-19 в РФ
© Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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В Кремле обратили внимание на повышение числа заболевших коронавирусом в России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ситуация требует особого внимания, а некоторые регионы уже приняли определенные меры.

«Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И конечно же мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания... Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что регионы России самостоятельно принимают меры об ограничениях на фоне скачка заболеваемости. Ситуация в целом, по словам Пескова, «требует мобилизации».

С приходом осени показатели суточного прироста заболевших COVID-19 резко пошли вверх. Регионы один за другим объявляют четвертую волну эпидемии.

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