Жизнь в «красной зоне»: как в Нижегородской области борются с ростом заболеваемости COVID-19

В Нижегородской области наблюдается стремительный рост числа заразившихся инфекцией COVID-19. В регионе развернули восемь с половиной тысяч мест для лечения заболевших. Корреспондент «Звезды» Олег Лавров прямиком из «красной зоны» больницы рассказал, как в регионе справляются с очередной волной заражений коронавирусом.

Заместитель главного врача 30-й городской больницы Нижнего Новгорода Олег Мокеев заявил, что коронавирус сейчас развивается намного быстрее. При этом, говорит Мокеев, больные, которые умерли от COVID-19, не были вакцинированы либо не сделали повторную прививку от инфекции своевременно.

«Ковид сейчас развивается быстрее, то есть от момента предполагаемого заражения до развития клинической симптоматики проходит значительно меньше времени. Летальные исходы - это в 100% случаев больные реанимационные. Все они либо не были вакцинированы, либо не были своевременно ревакцинированы», - пояснил заместитель главврача.

В реанимации нижегородской больницы «красной зоны» на данный момент лежат десять пациентов в тяжелом состоянии. Большинство подключены к аппаратам ИВЛ. В палате слышно, как тяжело дышат больные, врачи работают на износ, говорит корреспондент.

«Красные зоны» в Нижегородской области развернуты на базе 69 медицинских учреждений. Это рекордный показатель. За последние сутки в регионе зафиксировали 655 заболевших коронавирусом. Эксперты отмечают, что новая волна COVID-19 еще более опасна. Вирус мутирует, инкубационный период становится короче.

Также отмечается, что все чаще стали заболевать молодые люди до 30 лет. При этом они поступают в больницу с обширным поражением легких. Многие из них попадают в реанимацию. По словам специалистов, единственный способ избежать заболевания или перенести его в легкой форме - это пройти вакцинацию.