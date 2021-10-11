В Роспотребнадзоре рассказали, когда COVID-19 переносится легче

COVID-19 может протекать заметно легче и быстрее в случае, если в момент заражения больной находился в маске. Такую информацию озвучили медики Роспотребнадзора.

Кроме того, течение заболевания будет менее тяжелым, если после контакта с носителем вируса человек помоет руки и лицо, а также прополощет горло. В таком случае в организм проникнет меньшая доза возбудителей коронавирусной инфекции.

Также в ведомстве рассказали РИА Новости, что появление нового штамма заболевания в общем не изменило сроки протекания коронавируса. Тем не менее, осложнения, сопутствующие COVID-19, начали возникать заметно быстрее, нередко появляясь уже на пятый день. При этом, как отметили в ведомстве, дольше и тяжелее болеют люди старше 60 лет либо имеющие хронические болезни.