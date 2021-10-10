Водитель признал вину в смертельной аварии с участием Собчак

В Сочи водитель автомобиля, в котором ехала журналист Ксения Собчак, признал свою вину в смертельной аварии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что не призывала водителя ехать быстрее. В настоящий момент журналист находится дома - медики диагностировали у нее сотрясение мозга и множество других повреждений. Собчак добавила, что ей было предложено лечь в больницу в Сочи из-за плохо самочувствия, однако она отказалась.

Также источник «Звезды» рассказал, что одной из пострадавших при смертельной аварии женщине пришлось ломать зубы, чтобы вытащить язык, поскольку в противном случае она могла задохнуться.

По данным МВД, авария произошла на трассе Адлер - Красная Поляна вечером 9 октября около 21:00. Водитель Mercedes пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции задел автобус. По предварительным данным, в результате ДТП скончалось два человека.