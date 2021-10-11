Собчак рассказала о состоянии пострадавшей в ДТП с ее участием

Журналистка Ксения Собчак поделилась в своем Telegram-канале подробностями о состоянии девушки, которая пострадала в результате аварии с ее участием. По словам Собчак, она разговаривала с мужем пострадавшей. Сообщается, что девушка находится в тяжелом состоянии, но жива, несмотря на информацию в СМИ о ее, якобы, гибели.

«Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, слава Богу, сообщения про то, что она вторая погибшая - ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию - оно тяжелое, у нее травма головы, легких , бедра, ей удалили селезенку. Но она, слава Богу, жива. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдем врачей», - написано в Telegram Собчак.

Также журналистка затронула тему фейковых новостей, связанных с ней. Она отметила, что находится дома и не летит в Америку, несмотря на видео из аэропорта, на которых, якобы, находится Собчак.

«Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду - знаю, что бесполезно. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала... И я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями», - отметила журналистка.

По данным МВД по Краснодарскому краю, авария произошла вечером 9 октября. Водитель Mercedes пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции задел автобус. Один человек погиб на месте, позже СМИ сообщили о смерти еще одного пассажира Volkswagen. Также в прессе написали, что в Mercedes находилась Ксения Собчак. Эту информацию журналистка подтвердила в своем Telegram-канале.