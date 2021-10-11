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Инфекционист рассказал о вероятности распространения чумы в РФ

Кира Карон
14:01 11.10.2021
Если будет меняться климат и он станет более благоприятным для распространения инфицированных грызунов, то это может негативно повлиять на возможность инфицирования человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Fei Maohua, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что увеличение случаев заражения чумой в мире стало одним из рисков сегодняшнего дня. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Звезде» о возможной чуме в России.


«Чума относится к зоонозным инфекциям. Зоонозные инфекции - это те, которыми человек может заболеть от животных. Чумой могут болеть грызуны (сурки, суслики, белки, крысы). Если больное животное укусит блоха и в дальнейшем инфицированная блоха будет контактировать с человеком, то возможно заражение. Если будет меняться климат и он станет более благоприятным для распространения инфицированных грызунов, то это может негативно повлиять на возможность инфицирования человека», - рассказал Вознесенский.

Он добавил, чума опасна тем, что если человек будет инфицирован и у него появится легочная форма инфекции, то в этом случае дальнейшее распространение будет происходить аэрозольным механизмом при дыхании, кашле и чихании.

«Будет тяжелая ситуация с распространением и летальностью. На сегодняшний момент различные организации, такие как Россельхознадзор и Роспотребнадзор, очень четко отслеживают природные очаги обитания возможных инфицированных грызунов и стараются выявить неблагоприятные факторы, которые могут влиять на возможность заражения человека», - сказал эксперт.

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили о появлении в стране новых очагов африканской чумы свиней. Органам власти рекомендовано провести противоэпидемические мероприятия.

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