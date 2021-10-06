Более десяти регионов РФ находятся под угрозой вспышки африканской чумы свиней
В России на этой недели могут появиться новые очаги африканской чумы свиней. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Так, по словам начальника института Максима Бедило, высока вероятность появления очагов заболевания в Хабаровском и Приморском краях, в Амурской, Белгородской, Нижегородской, Псковской, Самарской Саратовской, Свердловской, Ярославской, Саратовской, Свердловской областей, а также в Еврейской автономной области.
Заинтересованным органам власти субъектов РФ рекомендовано обеспечить своевременное реагирование и проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий.
Ранее вспышка африканской чумы свиней произошла на ферме в Белгородской области. Как отметили в Россельхознадзоре, проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.