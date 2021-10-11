Попова заявила об увеличении случаев чумы из-за изменения климата

Увеличение случаев заражения чумой в мире стало одним из рисков сегодняшнего дня. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, распространение заболевания связано с изменением климата.

«Мы конечно же видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня», - заявила Попова журналистам.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили о появлении в стране новых очагов африканской чумы свиней. Органам власти рекомендовано провести противоэпидемические мероприятия.

Ранее Попова заявила, что 2021 год стал уникальным из-за раннего появления гриппа в России. По ее словам, первые случаи выявлялись еще в конце июля - руководитель призвала как можно скорее привиться.