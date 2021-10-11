Марсианские гидропоники: биолог рассказал, как вырастить томат на Марсе

Ученые установили, что возможно выращивать растительные культуры в грунте с Марса. Для этого нужно «сдобрить» его земной органикой, и тогда плоды не заставят себя ждать. Использование симбиотических бактерий Sinorhizobium meliloti, добывающих азот из атмосферы, в опыте с выращиванием клевера показало, что в марсианской земле он растет гораздо лучше.

Однако одними только бактериями межпланетные аграрные методы не ограничиваются. По словам кандидата биологических наук Федора Лисицына, популярная на Земле гидропоника также успешно сможет применяться и на Красной планете.

«Я думаю, не будет одной технологии, будут все технологии. Например, мы все понимаем, что если мы хотим на Марсе выращивать помидоры, то гидропонике нет альтернативы. Томаты на гидропонике японцы выращивают такие и с такой эффективностью, что никакая почва не снилась», - сказал он в студии программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Лисицын также отметил, что именно помидоры со временем стали своего рода «белыми мышами» для аграрных опытов. Как заявил биолог, «если вырастут томаты, вырастет и все остальное».

Ранее марсоход Perseverance сделал фотоснимки, доказывающие основную теорию происхождения современного рельефа кратера Езеро на Марсе. Уровень воды в нем постоянно колебался и повышался в периоды наводнений, когда на планете было гораздо больше воды. Исследователи не исключают, что в тот момент на Марсе существовала и биологическая жизнь.