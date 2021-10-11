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Ученый рассказал, когда люди вырастят первую «марсианскую картошку»

Егор Левин
13:00 11.10.2021
По мнению эксперта, чтобы наладить «марсианское фермерство», необходимо несколько десятков лет с момента первой высадки человека на Красной планете.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: dpa, Globallookpress
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Кандидат биологических наук Федор Лисицын назвал цену «марсианской картошки» - продукта, который когда-то, возможно, удастся вырастить на Марсе. По мнению биолога, стоимость результата такой инициативы будет изменяться с течением времени.

«Я боюсь, что первый килограмм как в случае с производством на заводе автомобилей - первый "автомобиль" обойдется безумно дорого. А дальше, за счет того что мы под куполом запустим экосистему, биологические процессы, надо будет завезти грузы, грубо говоря, один раз. Дальше десятилетиями под куполом будет собираться кислород, это не быстро. Не завтра. Даже если Илон Маск полетит туда завтра, не завтра это произойдет», - подытожил ученый, отвечая на вопрос ведущих программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Лисицын назвал даже более точные ориентировочные сроки - по его мнению, до стандартизации полноценного процесса выращивания пищи на Марсе пройдет 50-60 лет с момента первой высадки человека на Красной планете.

Ранее ученый рассказал об аграрных методах, которые могли бы применяться на Марсе людьми. Лисицын заявил, что помимо использования бактерий, которые добывают азот из атмосферы, обеспечивая рост плодов, вполне можно использовать и привычные землянам способы типа гидропоники.

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