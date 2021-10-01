Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вооружили до зубов»: в ФСВТС оценили многомиллиардное «наследство» США «Талибану»*

Егор Левин
11:25 01.10.2021
Американцы оставили после завершения своей миссии огромное количество оружия и техники, оценить которые можно в сумму 85 миллиардов долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saifurahman Safi, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Оставленное после бегства армии США из Афганистана вооружение насчитывает сотни тысяч самых разнообразных единиц. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев назвал общую сумму, в которую можно оценить «подарок» Соединенных Штатов «Талибану»*.

«Цифра 85 миллиардов просто ужасает. Я специально взял таблицу, которую, между прочим, сами американцы в Интернете распространили. Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 000 грузовиков», - заявил он в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

Шугаев также отметил, что американцы оставили транспортные самолеты и более 100 вертолетов, тем самым «вооружили до зубов» талибов*. Глава федеральной службы подчеркнул, что только «Богу известно», во что это может вылиться в дальнейшем.

Ранее в Пентагоне сообщили о завершении миссии США в Афганистане. Президент США Джо Байден заявил, что поспешный выход американских войск - не что иное, как «невероятно успешная миссия».

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:43 В стране и мире
Грузинская полиция опровергла пересечение госграницы Михаилом Саакашвили
10:48 В стране и мире
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в федеральный розыск
09:43 В стране и мире
Грузинская полиция опровергла пересечение госграницы Михаилом Саакашвили
03:38 ОПК
Экипировку военных РФ оснастят экзоскелетом и мини-БПЛА
08:34 В стране и мире
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
Популярное
ФСБ утвердила перечень сведений, которые нельзя собирать и передавать за рубеж
Видео
МВД показало кадры допроса блогера Бобиева
СМИ: у школы в Москве мужчина открыл стрельбу
Видео
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.