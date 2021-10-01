«Вооружили до зубов»: в ФСВТС оценили многомиллиардное «наследство» США «Талибану»*

Оставленное после бегства армии США из Афганистана вооружение насчитывает сотни тысяч самых разнообразных единиц. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев назвал общую сумму, в которую можно оценить «подарок» Соединенных Штатов «Талибану»*.

«Цифра 85 миллиардов просто ужасает. Я специально взял таблицу, которую, между прочим, сами американцы в Интернете распространили. Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 000 грузовиков», - заявил он в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

Шугаев также отметил, что американцы оставили транспортные самолеты и более 100 вертолетов, тем самым «вооружили до зубов» талибов*. Глава федеральной службы подчеркнул, что только «Богу известно», во что это может вылиться в дальнейшем.

Ранее в Пентагоне сообщили о завершении миссии США в Афганистане. Президент США Джо Байден заявил, что поспешный выход американских войск - не что иное, как «невероятно успешная миссия».

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.