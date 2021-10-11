«Не хватило метра три, и мы на поле бы хорошо сели»: выживший после крушения L-410 рассказал о падении

Одиннадцатое октября объявили днем траура по погибшим в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане - он рухнул сразу после взлета с местного аэродрома. На борту воздушного судна находилось 22 человека. Шестерым удалось выжить. В тяжелом состоянии они в настоящий момент находятся в больнице. Выжившие Вячеслав Пискунов и Денис Яковлев рассказали «Звезде» подробности о крушении самолета.



«Сесть не могу, встать тем более. Я из Ульяновска, прыгаю с прошлого года. В ближайшее время будут делать операцию на позвонки. В МЧС сказали, что если разрешат, то, возможно, меня перевезут туда. На санавиации было бы замечательно, потому что на машине ехать мне больно. Мне должны назначить операцию, когда это будет - неизвестно», - сказал Пискунов.

Вячеслав добавил, что его спасло то, что он находился в хвосте самолета.

«Нам дана была команда, мы легли на пол, голову опустили. Лежали и ждали удара. Я иногда ради интереса подглядывал, потому что думал до последнего, что все будет хорошо. Летчики тянули, они молодцы. Они тянули ровно, но им, грубо говоря, не хватило высоты», - заключил Пискунов.

Также о крушении самолета рассказал Денис Яковлев.

«Пилоты были опытные. Мы живы благодаря им. Они до последнего тянули. Не хватило метра три где-то по высоте, на поле хорошо бы сели. Но какие-то обстоятельства сложились, многое не видел. Очень аккуратно они начали разворот, без потери высоты, все плавно. Это профессионализм большой у пилотов», - сказал Яковлев.

Напомним, что оба пилота погибли. 61-летний Александр Зыков и Михаил Беляев - он был на год моложе. Михаил летал с 19 лет. Долгое время он был военным летчиком и не представлял своей жизни без неба.

Начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба РТ Равиль Нурмехаметов считает, что причиной катастрофы стала техническая поломка, а не человеческий фактор.