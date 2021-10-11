Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Не хватило метра три, и мы на поле бы хорошо сели»: выживший после крушения L-410 рассказал о падении

Кира Карон
12:05 11.10.2021
11 октября объявлен днем траура по погибшим в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане. Соответствующее решение было принято главой республики Рустамом Миннихановым.
«Не хватило метра три, и мы на поле бы хорошо сели»: выживший после крушения L-410 рассказал о падении
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Одиннадцатое октября объявили днем траура по погибшим в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане - он рухнул сразу после взлета с местного аэродрома. На борту воздушного судна находилось 22 человека. Шестерым удалось выжить. В тяжелом состоянии они в настоящий момент находятся в больнице. Выжившие Вячеслав Пискунов и Денис Яковлев рассказали «Звезде» подробности о крушении самолета.


«Сесть не могу, встать тем более. Я из Ульяновска, прыгаю с прошлого года. В ближайшее время будут делать операцию на позвонки. В МЧС сказали, что если разрешат, то, возможно, меня перевезут туда. На санавиации было бы замечательно, потому что на машине ехать мне больно. Мне должны назначить операцию, когда это будет - неизвестно», - сказал Пискунов.

Вячеслав добавил, что его спасло то, что он находился в хвосте самолета.

«Нам дана была команда, мы легли на пол, голову опустили. Лежали и ждали удара. Я иногда ради интереса подглядывал, потому что думал до последнего, что все будет хорошо. Летчики тянули, они молодцы. Они тянули ровно, но им, грубо говоря, не хватило высоты», - заключил Пискунов.

Также о крушении самолета рассказал Денис Яковлев.

«Пилоты были опытные. Мы живы благодаря им. Они до последнего тянули. Не хватило метра три где-то по высоте, на поле хорошо бы сели. Но какие-то обстоятельства сложились, многое не видел. Очень аккуратно они начали разворот, без потери высоты, все плавно. Это профессионализм большой у пилотов», - сказал Яковлев.

Напомним, что оба пилота погибли. 61-летний Александр Зыков и Михаил Беляев - он был на год моложе. Михаил летал с 19 лет. Долгое время он был военным летчиком и не представлял своей жизни без неба.

Начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба РТ Равиль Нурмехаметов считает, что причиной катастрофы стала техническая поломка, а не человеческий фактор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.