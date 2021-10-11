Руководитель Мензелинского аэроклуба рассказал о возможной причине крушения L-410 в Татарстане

Одиннадцатое октября объявили днем траура по погибшим в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане - он рухнул сразу после взлета с местного аэродрома. На борту воздушного судна находилось 22 человека. Шестерым удалось выжить. В тяжелом состоянии они в настоящий момент находятся в больнице.

C момента крушения самолета L-410 прошли ровно сутки. Место крушения оцеплено. На кадрах, снятых оператором «Звезды» с помощью дрона, видно, что самолет при падении врезался в бетонную стену. Носовая часть судна буквально расплющена.

Руководитель аэроклуба считает, что причиной катастрофы стала техническая поломка, а не человеческий фактор.

«Мы предполагаем, что отказ двигателя... предварительно... возможно, попала птица. Командиры были очень опытные, два командира, у них налет свыше 13 тысяч часов. Один гражданский летчик - Зыков Александр Анатольевич , второй - Беляев Михаил Николаевич, он был военным, а потом работал здесь. Больше 10 лет, как ребята тут работают», - отметил начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба РТ Равиль Нурмехаметов.

У здания аэроклуба в Мензелинске установили стихийный мемориал, куда местные жители приносят цветы в память о погибших. Сегодня ночью его посетил исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян, который лично осмотрел место трагедии.

Самолет Мензелинского аэроклуба просто не успел набрать высоту - об этом говорят свидетели, которые видели, как низко он летел над шоссе. Экипаж даже успел связаться с диспетчерами и доложить о проблемах с левым двигателем. Было принято решение возвращаться на аэродром. При заходе самолет зацепился крылом за припаркованную «газель», упал и разломился на две части.

В первые часы стало известно о 16 жертвах этой катастрофы и шестерых пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в Казань, а остальных пятерых привезли в районную больницу в Набережных Челнах. Там их навестил глава республики.

Оба пилота погибли. 61-летний Александр Зыков и Михаил Беляев - он был на год моложе. Михаил летал с 19 лет. Долгое время он был военным летчиком и не представлял своей жизни без неба.

В этом году это уже третье происшествие с самолетами такого типа. В июне L-410 с парашютистами на борту разбился в Кемеровской области - тогда погибли пять человек. 21 сентября потерпел крушение пассажирский рейс, жертвами стали четверо.

Эксперты говорят и о том, что самолет чешского производства мог быть попросту перегружен.

«У каждого парашют основной, еще и запасной. Потом все одеты, ведь сейчас не плюс 20, какая-то, естественно, еще теплая одежда. Значит, каждый весит где-то 100 кг, если их 20 человек, то уже две тонны», - заметил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Один из погибших - 18 летний Константин Цывинский. Прыжок с парашютом ему подарил старший брат.



Погиб и Павел Музыченко - глава конгресс-бюро Башкирии. Он занимался подготовкой крупнейших выставок в Уфе и был назначен на свой пост лишь год назад. В Башкирии попросту не было подходящего аэроклуба - ради своего неземного увлечения Павел специально ездил в соседний Татарстан.

Экстремал-любитель Вадим Фахрутдинов выжил. У него опыт 250 прыжков. Жена рассказывает, что в прошлом году он неудачно приземлился и сломал ногу, но в этот раз снова решил лететь.

«Вот на прошлой неделе не прыгнул... сказал, погодные условия повлияли, и вот с утра он уехал... сказал: "Я тоже не буду прыгать", потому что я не разрешаю после того случая. Я была против. Все против категорически были. Сказал, что "я не буду прыгать", но, как видите, прыгнул», - поделилась жена Вадима Фахрутдинова Карина.

Родных и близких погибших бесплатно разместили в отелях в Набережных Челнах. С ними специалисты центра психологической помощи МЧС. Уже сегодня семьям начнут выдавать тела жертв катастрофы. Понедельник объявили в Татарстане днем республиканского траура.