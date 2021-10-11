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Трагедия в Татарстане: что известно о крушении самолета L-410

Константин Худолеев
07:16 11.10.2021
11 октября объявлен днем траура по погибшим в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Investigative Committee globallookpress
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11 октября объявили днем траура по погибшим в результате крушения легкомоторного самолета L-410 в Татарстане - он рухнул сразу после взлета с местного аэродрома. На борту воздушного судна находились 22 человека. Шестерым удалось выжить. В тяжелом состоянии они в настоящий момент находятся в больнице.

L-410 в результате крушения разломился напополам, а переднюю часть от удара расплющило. Самолет Мензелинского аэроклуба просто не успел набрать высоту, как говорят свидетели, которые видели, как низко воздушное судно летит над шоссе. Экипаж даже успел связаться с диспетчерами и доложить о проблемах.

«Они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку, но, видать, высота не позволила, в этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль ГАЗель, крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся и случилась трагедия»‎, - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

В первые часы стало известно о 16 жертвах этой катастрофы. Спасатели, вопреки данным из полетного листа, сообщили о семерых выживших - за того, кому повезло спастись, приняли одного из родственников пострадавшего, которого также  отвезли в больницу. На самом деле пострадавших шестеро - один в тяжелом состоянии, доставлен в Казань, а остальных пятерых привезли в районную больницу в Набережных Челнах. Там их навестил глава республики.

Все выжившие в этом крушении находились как раз в задней части салона воздушного судна. По правилам безопасности они, хоть и не были пристегнуты, находились в защитных шлемах. Врачи говорят, что состояние у пациентов тяжелое, но не внушает опасений.

«По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть попадание воздуха в плевральную полость. Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное. Ни один пациент не находится на ИВЛ», - поделился главный врач БСМП г. Набережные Челны Марат Мухамадеев.

Оба пилота погибли. 61-летний Александр Зыков и Михаил Беляев - он был на год моложе. Михаил летал с 19 лет. Долгое время был военным летчиком в последние годы летал в аэроклубе ДОСААФ.

«Он всегда очень к инструкциям относился внимательно.  Он всегда говорил, что они написаны кровью, надо всегда соблюдать инструкции. Я не могу поверить..значит это просто было не в его силах..что-то предотвратить», - рассказала о супруге жена погибшего пилота Галина Беляева.

L-410 был произведен в 1987 году, но в Мензелинском аэроклубе уверены, что техника была исправна - каждый год самолет получал необходимые допуски. Накануне все полеты он совершил в штатном режиме.

«Самолет исправный. Я на нем сам вчера прыжки выполнял..пилот у нас и гражданской авиации, и военный летчик, все проходят медобследование раз в год в профессиональных клиниках и проходят тренажи и обучение. У нас все люди опытные и подготовленные и техника была исправна, по крайней мере на вчерашний день», - отметил инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.

В этом году, это уже третье происшествие с самолетами такого типа. В июне L-410 с парашютистами на борту разбился в Кемеровской области - тогда погибли пять человек. 21 сентября потерпел крушение пассажирский рейс, жертвами стали четверо.

«Пока предварительная версия - может быть попало в двигатель что-то - или птица или что - отказал левый двигатель. Летчики, чтобы приземлиться или не упасть на населенный пункт, взяли влево», - рассказал глава Мензелинского района Айдар Салахов.

Эксперты говорят и о том, что самолет чешского производства мог быть попросту перегружен.

«У каждого парашют основной, еще и запасной. Потом все одеты, ведь сейчас не +20, какая-то естественно еще теплая одежда. Значит, каждый весит где-то 100 кг, если их 20 человек, то уже 2 тонны», - заметил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Специалисты также рассказывают и то, почему, никто из пассажиров самолета с парашютами за спиной не смог ими воспользоваться.

«Тут был набор высоты, они же только начали набирать высоту, только взлетели, поэтому вряд ли они набрали необходимую высоту 300 - 500 метров для того, чтобы дать команду на аварийное покидание самолета», - объяснил инструктор «Школы начинающего парашютиста» Иван Самарин.

Власти города окажут помощь родным и близким погибших и пострадавших. Сейчас их бесплатно размещают в городских отелях. До глубокой ночи следственные действия ведутся не только на месте крушения, но и в Мензелинском аэроклубе, к которому он был приписан. В окнах не гаснет свет, и ведется выемка документов, которая расскажет о том, как здесь соблюдались правила безопасности полетов, в том числе эксплуатации погибшего воздушного судна. Здесь же стихийный мемориал - люди приносят цветы и свечи в память о погибших.

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