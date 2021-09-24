В Роспотребнадзоре рассказали о необычном поведении гриппа в России

В Россию пришел грипп, первые случаи выявлялись еще в конце июля, а потому важно прививаться. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, этот год стал уникальным из-за такого раннего появления случаев инфекции.

«Чтобы с гриппом не попасть в ковидный госпиталь и с ковидом в гриппозное отделение, и не случилось микст-инфекции, сегодня нужно быть привитыми. Это очень важно», - подчеркнула Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что прививку от гриппа сделали уже более 5% россиян.