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В больнице в Северной Осетии произошел сбой при переключении подачи кислорода

Кира Тило
01:39 11.10.2021
Минздрав республики заявил, что несмотря на неисправность, здоровью пациентов ничего не угрожает.
В больнице в Северной Осетии произошел сбой при переключении подачи кислорода
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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В Северной Осетии в Ардонской больнице произошел сбой во время переключения подачи кислорода с резервной рампы. Согласно сообщениям пресс-службы минздрава республики, неисправность оперативно устранена, а угрозы здоровью пациентов нет. 

«В Ардонской ЦРБ около 23:00 произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме. Пациенты (96 человек, из них в реанимации 5 человек) полностью обеспечиваются кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также сказано, что в больнице есть резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве.

Ранее сообщалось, что 9 августа на кислородной станции в больнице Владикавказа произошла авария. В это время на аппаратах ИВЛ находились пациенты, 9 из которых, по официальным данным, стали жертвами ЧП. Позже врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что больница перестанет быть центром для лечения больных COVID-19 как минимум на месяц.

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