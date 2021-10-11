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В Сербии дали обещание не вступать в НАТО

Алена Миронова
11:38 11.10.2021
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не поддержит антироссийские санкции.
В Сербии дали обещание не вступать в НАТО
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России. Об этом заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин.

«Пока Сербией руководит президент Вучич и пока я в структурах безопасности, Сербия не станет членом НАТО и мы очень строго будем заботиться о сохранении нашего военного нейтралитета», - передает РИА Новости слова министра внутренних дел страны Александра Вулина.

Сербский министр отметил, что Белград никогда не поддержит антироссийские санкции. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны и выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца года. Об этом Вучич рассказал по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

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