Глава Сербии Вучич рассчитывает на встречу с Путиным до конца года

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за обеспечение энергобезопасности страны и выразил надежду на встречу с российским лидером Владимиром Путиным до конца года. Об этом Вучич рассказал по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

«Я поблагодарил президента Путина за поддержку по многим вопросам и выразил надежду, что до конца года у меня будет возможность встретиться с российским президентом и стратегически переговорить обо всех вопросах наших взаимоотношений», - заявил Вучич в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

Переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и Александра Вучича прошли в президентском дворце. В начале Лавров и Вучич тепло поприветствовали друг друга, фотографы смогли сделать протокольные кадры, после чего стороны удалились для переговоров в закрытом формате.