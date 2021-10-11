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Эксперт опроверг необратимость снижения интеллекта после коронавируса

Алексей Курильченко
11:23 11.10.2021
Невролог заявил, что утраченные из-за коронавируса умственные способности можно восстановить за несколько месяцев.
Эксперт опроверг необратимость снижения интеллекта после коронавируса
© Фото: Waltraud Grubitzsch, ZB, Globallookpress
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Исследователи медицинского журнала Lancet сообщили о том, что заражение коронавирусной инфекцией может привести к необратимому снижению интеллекта. Врач-невролог, специалист по нейрореабилитации Ойбек Тургунхужаев утверждает, что когнитивные способности можно восстановить за несколько месяцев при правильном лечении.

«На фоне антидепрессантов постепенное восстановление происходит достаточно быстро - примерно в течение трех месяцев. Стойкого когнитивного замедления, которое мы могли бы диагностировать как патологию, мы не видели», - заявил эксперт «Комсомольской правде».

Ранее ученые сообщили, что коронавирусная инфекция обладает способностью вызывать изменения в мозге пожилых людей. Повреждения являются аналогичными тем, которые развиваются при болезни Альцгеймера. По данным различных исследований, вирус поражает центральную нервную систему от 30% до 80%.

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